Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 июня РФ атаковала Украину 198 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 189 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 3 июня российские войска более 15 раз ударили по Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались три района региона.