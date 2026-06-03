РФ запустила по Украине почти 200 беспилотников: есть попадания на семи локациях
В ночь на 3 июня РФ атаковала Украину 198 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 189 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, ночью 3 июня российские войска более 15 раз ударили по Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались три района региона.