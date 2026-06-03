Миколаївщина під ударом "Шахеда": поранено 65-річного чоловіка

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У ніч на 3 червня російські війська атакували Миколаївську область ударним БпЛА типу "Shahed"

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару в Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік. Його госпіталізували, стан постраждалого на ранок оцінюється як важкий. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

У Баштанському районі внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення. Постраждалих немає.

Крім того, вчора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 3 червня РФ атакувала Україну 198 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 7 локаціях.