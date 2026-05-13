На Миколаївщині екс-поліцейський вбив колишнього своєї коханої

Зазначається, що інспектор патрульної поліції в листопаді 2024 року прийшов за місцем проживання колишнього чоловіка його співмешканки. Згодом обидва чоловіки влаштували застілля з алкоголем.



Між чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту поліцейський бив "суперника" руками і ногою, і, зокрема, завдав близько восьми ударів в область голови. Від отриманих травм потерпілий попер.



На суді екс-поліцейський не називав себе винним. Він заявив, що лише захищався.



Суд визнав чоловіка винним. Його позбавили звання старший лейтенант поліції, і призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

