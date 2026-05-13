11:12  13 травня
На Полтавщині з водойми дістали тіло жінки
09:47  13 травня
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 13:55

На Миколаївщині екс-поліцейський вбив колишнього своєї коханої

13 травня 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Миколаївщину 35-річного чоловіка судили за умовне вбивство. На момент злочину він був інспектором патрульної поліції

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Зазначається, що інспектор патрульної поліції в листопаді 2024 року прийшов за місцем проживання колишнього чоловіка його співмешканки. Згодом обидва чоловіки влаштували застілля з алкоголем.

Між чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту поліцейський бив "суперника" руками і ногою, і, зокрема, завдав близько восьми ударів в область голови. Від отриманих травм потерпілий попер.

На суді екс-поліцейський не називав себе винним. Він заявив, що лише захищався.

Суд визнав чоловіка винним. Його позбавили звання старший лейтенант поліції, і призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік вбив кохану. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями сталась сварка. 44-річний чоловік побив 42-річну жінку. Вона на той момент була прикута до ліжка через тазостегнову гіпсову пов'язку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство суд Миколаївська область
У Тернополі чоловік спалив матір у квартирі: йому загрожує довічне
13 травня 2026, 11:46
На Хмельниччині судитимуть військового, який побив та обпалив обличчя колишньої дівчини
13 травня 2026, 10:28
На Буковині батько та син задушили 21-річну жінку і закопали її на городі
11 травня 2026, 16:19
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Атака на маршрутку в Херсоні: постраждалих стало більше
13 травня 2026, 14:35
На Київщині песіонера жорстоко вбили ножем
13 травня 2026, 14:20
Росіяни атакували Луцьк: у центрі міста вибухи, є влучання
13 травня 2026, 14:16
Сі і Трамп можуть одразу поставити крапку в трьох конфліктах
13 травня 2026, 14:07
Атака на Одесу: уламки дрону впали на 9-поверхівку
13 травня 2026, 14:00
У САП пояснили, чому засекретили угоду Грановського зі слідством
13 травня 2026, 13:48
На Київщині колишній правоохоронець передавав дані про ЗСУ сину-агенту РФ
13 травня 2026, 13:35
Росія розпочала комбіновану тривалу атаку на критичні об'єкти України
13 травня 2026, 13:02
У Херсоні дрон РФ влучив у маршрутку: є постраждалі
13 травня 2026, 12:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »