На Миколаївщині екс-поліцейський вбив колишнього своєї коханої
На Миколаївщину 35-річного чоловіка судили за умовне вбивство. На момент злочину він був інспектором патрульної поліції
Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.
Зазначається, що інспектор патрульної поліції в листопаді 2024 року прийшов за місцем проживання колишнього чоловіка його співмешканки. Згодом обидва чоловіки влаштували застілля з алкоголем.
Між чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту поліцейський бив "суперника" руками і ногою, і, зокрема, завдав близько восьми ударів в область голови. Від отриманих травм потерпілий попер.
На суді екс-поліцейський не називав себе винним. Він заявив, що лише захищався.
Суд визнав чоловіка винним. Його позбавили звання старший лейтенант поліції, і призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік вбив кохану. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями сталась сварка. 44-річний чоловік побив 42-річну жінку. Вона на той момент була прикута до ліжка через тазостегнову гіпсову пов'язку.