На Буковине отец и сын задушили 21-летнюю женщину и зарыли ее на огороде

Фото: Офис Генерального прокурора

Двум жителям села Колинковцы Черновицкого района было предъявлено подозрение в умышленном убийстве 21-летней женщины, совершенном по предварительному сговору группой лиц

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По ходатайству прокуроров суд избрал им меры пресечения - содержание под стражей.

По данным следствия, вечером 1 мая между 23-летним мужем и его супругой возник конфликт. Во время ссоры женщина сообщила, что планирует вместе с малолетним ребенком уехать к своей матери.

В конфликт вмешался 47-летний свекор – по версии следствия, он набросил женщине на шею кабель и задушил ее. Сын не остановил отца и помог скрыть преступление.

После убийства подозреваемые связали потерпевшей руки и ноги, натянули на голову полиэтиленовый пакет, вывезли тело хозяйственной тачкой на приусадебный участок, обмотали агроволокном и зарыли на огороде.

В течение нескольких дней мужчины пытались создать видимость исчезновения женщины. В частности, мужчина обратился в полицию с заявлением об ее исчезновении, посылал сообщение на телефон жены с просьбой вернуться домой и переводил средства на ее банковскую карточку с назначением платежа "вернись".

8 мая правоохранители обнаружили тело потерпевшей на территории домовладения.

По заключению экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии из-за сжатия органов шеи петлей.

