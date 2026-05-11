13:18  11 мая
В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть
11:41  11 мая
Мать стала свидетелем: в Винницкой области мужчина изнасиловал 17-летнюю дочь
09:47  11 мая
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 16:19

На Буковине отец и сын задушили 21-летнюю женщину и зарыли ее на огороде

11 мая 2026, 16:19
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Двум жителям села Колинковцы Черновицкого района было предъявлено подозрение в умышленном убийстве 21-летней женщины, совершенном по предварительному сговору группой лиц

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По ходатайству прокуроров суд избрал им меры пресечения - содержание под стражей.

По данным следствия, вечером 1 мая между 23-летним мужем и его супругой возник конфликт. Во время ссоры женщина сообщила, что планирует вместе с малолетним ребенком уехать к своей матери.

В конфликт вмешался 47-летний свекор – по версии следствия, он набросил женщине на шею кабель и задушил ее. Сын не остановил отца и помог скрыть преступление.

После убийства подозреваемые связали потерпевшей руки и ноги, натянули на голову полиэтиленовый пакет, вывезли тело хозяйственной тачкой на приусадебный участок, обмотали агроволокном и зарыли на огороде.

В течение нескольких дней мужчины пытались создать видимость исчезновения женщины. В частности, мужчина обратился в полицию с заявлением об ее исчезновении, посылал сообщение на телефон жены с просьбой вернуться домой и переводил средства на ее банковскую карточку с назначением платежа "вернись".

8 мая правоохранители обнаружили тело потерпевшей на территории домовладения.

По заключению экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии из-за сжатия органов шеи петлей.

Напомним, что в Днепре суд вынес приговор убившей мужчину женщине . В ближайшие годы она проведет за решеткой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина Черновицкая область убийство
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью
11 мая 2026, 19:41
Пришел освобождать сына: в ТЦК в Хмельницком пришел ветеран с битой - что говорят в ТЦК
11 мая 2026, 19:40
Ночной пожар в Харькове: есть погибший, среди эвакуированных — трое детей
11 мая 2026, 18:59
ДТП на трассе под Черкассами: Ford вылетел на встречную полосу, четыре человека в больнице
11 мая 2026, 18:45
Раздавал партбилеты окупантов в Счастье и Попасной: в Луганской области осужден пропагандист РФ
11 мая 2026, 18:19
В Тернополе мужчина получил тяжелые травмы на производстве
11 мая 2026, 17:56
Южная сила духа: в Николаевской области провели турнир для ветеранов
11 мая 2026, 17:35
Агромошенники из Гостомеля обманули иностранцев на 30 миллионов: детали масштабной аферы
11 мая 2026, 17:26
В Харьковской области задержали торговца оружием
11 мая 2026, 16:57
Воевали против ВСУ на Востоке и Юге: в Донецкой и Запорожской областях вынесли приговор четырем боевикам РФ
11 мая 2026, 16:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »