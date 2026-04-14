Атака дронов в Николаевской области: несколько населенных пунктов без света

Во вторник, 14 апреля, российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. Накануне вечером враг атаковал регион беспилотниками типа Shahed 131/136. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры

Об этом сообщила Николаевская ОВА, передает RegioNews.

В результате атаки были обесточены три населенных пункта Николаевского района. Восстановительные работы продолжаются.

По состоянию на утро один населенный пункт остается полностью без электроснабжения, еще один частично. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера враг четырежды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. В селе Днепровское в результате одного из обстрелов повреждены хозяйственное сооружение и автомобильный прицеп.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 14 апреля РФ атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях.