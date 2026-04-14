Атака дронів на Миколаївщині: кілька населених пунктів без світла

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

Внаслідок атаки було знеструмлено три населені пункти Миколаївського району. Відновлювальні роботи тривають.

Станом на ранок один населений пункт залишається повністю без електропостачання, ще один – частково. Постраждалих немає.

Крім того, вчора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дніпровське внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарську споруду та автомобільний причіп.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.