Атака дронів на Миколаївщині: кілька населених пунктів без світла
У вівторок, 14 квітня, російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Напередодні ввечері ворог атакував регіон безпілотниками типу "Shahed 131/136". Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури
Про це повідомила Миколаївська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок атаки було знеструмлено три населені пункти Миколаївського району. Відновлювальні роботи тривають.
Станом на ранок один населений пункт залишається повністю без електропостачання, ще один – частково. Постраждалих немає.
Крім того, вчора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дніпровське внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарську споруду та автомобільний причіп.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.