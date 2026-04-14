Массированная атака на Одесщину: повреждено иностранное судно, уничтожены СТО и автобусы
Ночью 14 апреля российские войска массированно атаковали дронами гражданскую и портовую инфраструктуру на юге Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В Измаильском порту под удар попало судно под флагом Панамы, а также причал, баржа и портовое оборудование.
Кроме того, в результате попаданий: разрушено здание СТО (произошел пожар), уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковушек. Также под удар попали шесть частных домов (повреждены кровли) и автомобиль "скорой".
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
На местах работают экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий.
Напомним, 13 апреля Краматорск на Донетчине подвергся массированной атаке российских БпЛА. Получили ранения не менее трех человек.