Ночью 14 апреля российские войска массированно атаковали дронами гражданскую и портовую инфраструктуру на юге Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В Измаильском порту под удар попало судно под флагом Панамы, а также причал, баржа и портовое оборудование.

Кроме того, в результате попаданий: разрушено здание СТО (произошел пожар), уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковушек. Также под удар попали шесть частных домов (повреждены кровли) и автомобиль "скорой".

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На местах работают экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий.

