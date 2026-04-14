За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 40 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили четыре многоэтажки и 14 частных домов.

Также оккупанты повредили сотовые башни, админздание, частные автомобили и карету "скорой".

Из-за российских ударов погибли два человека, 14 – получили ранения.

Напомним, 13 апреля Краматорск на Донетчине подвергся массированной атаке российских БпЛА. Получили ранения не менее трех человек.