В ночь на 14 апреля РФ атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили управляемую авиационную ракету и 114 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях.

Информация о трех ракетах уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 14 апреля российские войска массированно атаковали дронами гражданскую и портовую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате атаки повреждено иностранное судно, уничтожены СТО и автобусы.