27 марта 2026, 13:29

"За 600 долларов снял бы с розыска": в Николаеве задержан сотрудник ТЦК

Фото: Национальная полиция
В Николаеве правоохранители разоблачили военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за 600 долларов обещал "клиенту" снять его с розыска

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Следствие установило, что задержанный заверил призывника в возможности удаления его данных из информационно-аналитической системы "Оберег", что позволило бы избежать военного учета.

Мужчину задержали сразу после получения 22 тысяч гривен.

За совершенное ему грозит до восьми лет заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители разоблачили военнослужащих ТЦК и СП , подозреваемых в получении неправомерной выгоды за снятие мужчин с розыска. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и требовали от военнообязанного 2400 долларов США.

