На автодороге "Киев-Знаменка" неподалеку от села Валява Черкасского района 10 мая около 18:00 произошло автопроисшествие

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Предварительно, 55-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не выбрал безопасную скорость движения, на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.



Следователи по факту ДТП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



Продолжается досудебное расследование.

