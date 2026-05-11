При публичном обвинении прокуроров Донецкой и Запорожской областных прокуратур суд признал виновными четырех граждан Украины, воевавших на стороне РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Как сообщили прокуроры, один из осужденных - житель Донбасса - вступил в ряды 291-го гвардейского мотострелкового полка сухопутных войск РФ, где вступил в должность стрелка.

В августе 2024 года его передислоцировали в так называемую "зону проведения сво", где он воевал против Украины на временно оккупированной территории Запорожской области. В ноябре 2024 года во время боев у села Копани Пологовского района его взяли в плен Силы обороны Украины.

Другой осужденный - житель Мариуполя - в 2024 году присоединился к "268-му стрелковому батальону вс рф". После подготовки по специальности снайпера он в составе штурмовой группы принимал участие в боевых действиях в Торецке, Селидово, а также в Малиновке и Уюте Покровского района.

Еще двое - из Луганской области - в 2025 году подписали контракты по минобороны РФ и проходили службу в "6-й мотострелковой бригаде" и "20-й мотострелковой дивизии".

Один из них после службы в штабе в Лисичанске воевал на Северском направлении.

Другой после недельной подготовки на полигоне в Ростовской области РФ был направлен в Донецкую область, где охранял места дислокации личного состава и военной техники вблизи Шахтерска и Калинового.

Все были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

