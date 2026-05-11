13:18  11 мая
В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть
11:41  11 мая
Мать стала свидетелем: в Винницкой области мужчина изнасиловал 17-летнюю дочь
09:47  11 мая
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 16:52

Воевали против ВСУ на Востоке и Юге: в Донецкой и Запорожской областях вынесли приговор четырем боевикам РФ

11 мая 2026, 16:52
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

При публичном обвинении прокуроров Донецкой и Запорожской областных прокуратур суд признал виновными четырех граждан Украины, воевавших на стороне РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как сообщили прокуроры, один из осужденных - житель Донбасса - вступил в ряды 291-го гвардейского мотострелкового полка сухопутных войск РФ, где вступил в должность стрелка.

В августе 2024 года его передислоцировали в так называемую "зону проведения сво", где он воевал против Украины на временно оккупированной территории Запорожской области. В ноябре 2024 года во время боев у села Копани Пологовского района его взяли в плен Силы обороны Украины.

Другой осужденный - житель Мариуполя - в 2024 году присоединился к "268-му стрелковому батальону вс рф". После подготовки по специальности снайпера он в составе штурмовой группы принимал участие в боевых действиях в Торецке, Селидово, а также в Малиновке и Уюте Покровского района.

Еще двое - из Луганской области - в 2025 году подписали контракты по минобороны РФ и проходили службу в "6-й мотострелковой бригаде" и "20-й мотострелковой дивизии".

Один из них после службы в штабе в Лисичанске воевал на Северском направлении.

Другой после недельной подготовки на полигоне в Ростовской области РФ был направлен в Донецкую область, где охранял места дислокации личного состава и военной техники вблизи Шахтерска и Калинового.

Все были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что суд признал виновным и приговорил к 15 годам агента ФСБ, который помогал российским оккупантам прокладывать путь к административным границам Днепропетровской области, корректируя огонь по украинским позициям во время упорных боев на Новопавловском направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд предательство оккупанты приговор война
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью
11 мая 2026, 19:41
Пришел освобождать сына: в ТЦК в Хмельницком пришел ветеран с битой - что говорят в ТЦК
11 мая 2026, 19:40
Ночной пожар в Харькове: есть погибший, среди эвакуированных — трое детей
11 мая 2026, 18:59
ДТП на трассе под Черкассами: Ford вылетел на встречную полосу, четыре человека в больнице
11 мая 2026, 18:45
Раздавал партбилеты окупантов в Счастье и Попасной: в Луганской области осужден пропагандист РФ
11 мая 2026, 18:19
В Тернополе мужчина получил тяжелые травмы на производстве
11 мая 2026, 17:56
Южная сила духа: в Николаевской области провели турнир для ветеранов
11 мая 2026, 17:35
Агромошенники из Гостомеля обманули иностранцев на 30 миллионов: детали масштабной аферы
11 мая 2026, 17:26
В Харьковской области задержали торговца оружием
11 мая 2026, 16:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »