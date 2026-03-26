В Киеве женщина покупала диагноз для сына-уклоняющего

Фото: Национальная полиция

В Киеве разоблачили организатора схемы и врача. Они "продали" диагноз для женщины, чтобы ее сын мог уклониться от мобилизации

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

В августе прошлого года к организатору схемы обратился военнообязанный мужчина. Он просил помочь с документами о необходимости ухода за матерью. Благодаря этому он мог получить отсрочку и уехать за границу.

Организатор схемы привлекла врача одного из коммунальных медицинских учреждений Киева. Без присутствия пациентки врач диагностировал нужные болезни, оформив соответствующие медицинские справки. После этого комиссия установила, что мать мужчины якобы действительно нуждается в уходе. За эти "услуги" мужчина заплатил 3500 тысяч долларов.

В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранитель за деньги увольнял мобилизованных из ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.