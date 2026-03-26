17:57  26 марта
Харьков начали атаковать новые российские беспилотники
15:39  26 марта
Во Львовской области будут судить руководителя ТЦК, который "забыл" задекларировать имущество на 8 миллионов
14:55  26 марта
В Полтаве ветеран ВСУ спустил собаку на полицейских – суд вынес приговор
26 марта 2026, 18:25

В Киеве женщина покупала диагноз для сына-уклоняющего

Фото: Национальная полиция
В Киеве разоблачили организатора схемы и врача. Они "продали" диагноз для женщины, чтобы ее сын мог уклониться от мобилизации

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

В августе прошлого года к организатору схемы обратился военнообязанный мужчина. Он просил помочь с документами о необходимости ухода за матерью. Благодаря этому он мог получить отсрочку и уехать за границу.

Организатор схемы привлекла врача одного из коммунальных медицинских учреждений Киева. Без присутствия пациентки врач диагностировал нужные болезни, оформив соответствующие медицинские справки. После этого комиссия установила, что мать мужчины якобы действительно нуждается в уходе. За эти "услуги" мужчина заплатил 3500 тысяч долларов.

В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранитель за деньги увольнял мобилизованных из ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Можно как угодно относиться к Дональду Трампу, но никогда не позволяйте своим эмоциям возобладать
26 марта 2026, 20:39
В Украине расследуют почти 100 тысяч дел о без вести пропавших
26 марта 2026, 20:29
В Ровенской области пьяный водитель сбил ребенка
26 марта 2026, 19:55
Бывший заместитель председателя Тернопольской ОВА приговорен к 8 годам лишения свободы
26 марта 2026, 19:14
Стало известно, будут ли отключать свет в Украине 27 марта
26 марта 2026, 18:59
В Днепропетровской области отец, лишенный родительских прав, захотел выплаты за сына-военного
26 марта 2026, 18:40
Украинские военные поразили в Луганской области российский ЗРК стоимостью 25 миллионов долларов
26 марта 2026, 18:10
Харьков начали атаковать новые российские беспилотники
26 марта 2026, 17:57
Водитель заснул: на Днепропетровщине рейсовый микроавтобус влетел в столб
26 марта 2026, 17:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »