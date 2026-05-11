В Харьковской области 45-летний местный житель продавал автоматы и боевые гранаты прямо в городе Лозовая

В городе Лозовая 45-летний подозреваемый за 44 000 гривен продал автомат Калашникова и более тысячи патронов к нему, а за 20 тысяч гривен – 5 гранат и 1000 патронов.

Кроме того, во время санкционированного обыска в автомобиле злоумышленника полицейские также обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигуранта.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины.

Следователи Лозовского районного отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

