Начальник полиции Запорожской области похвастался, что задержал мужчину в парике и женской одежде
В Запорожье полиция задержала мужчину за то, что он ходил по городу в женской одежде и парике
Как передает RegioNews, об этом написал начальник управления Нацполиции в Запорожской области Артем Кисько на своей странице в Фейсбуке.
По данным правоохранителей, 49-летний мужчина находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизации.
Для передвижения по городу он изменил облик, чтобы избежать задержания. Несмотря на это, стражи порядка остановили его, а затем "бусифицировали".
Кисько написал, что мужчина "именно шел за лавандовым рафом в кафе".
Как сообщалось, в марте в Запорожье судили военного ТЦК за пособничество в получении взятки. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком 3 года.
Россияне атаковали магазин на Запорожье: ранена 63-летняя женщинаВсе новости »
26 марта 2026, 12:04Запорожская область под обстрелами россиян: 662 удара за сутки, ранен человек
26 марта 2026, 07:16Блекаут на ТОТ Запорожской области: оккупанты оставили населенные пункты без света
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Прокурора из Закарпатья задержали в Киевской области на взятке в 50 тысяч долларов
26 марта 2026, 23:01В Украине рухнули цены на лук: сколько теперь стоит килограмм
26 марта 2026, 22:55На Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины
26 марта 2026, 22:42В Украине рухнули цены на картофель: какие ценники в супермаркетах
26 марта 2026, 22:40Завтра в Украину придет потепление, которое принесет циклон с дождями
26 марта 2026, 22:22Расходов будет больше: на сколько подорожала Пасхальная корзина 2026
26 марта 2026, 22:20В Киевской области мужчина открыл огонь по собаке
26 марта 2026, 21:55На Буковине псевдобанкиры обчистили местные счета
26 марта 2026, 21:40Призывал уничтожать украинцев: телеведущий Юрий Кот получил 15 лет за государственную измену
26 марта 2026, 21:29На Житомирщине мужчина шантажировал прежнюю интимную видео
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все блоги »