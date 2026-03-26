Начальник полиции Запорожской области похвастался, что задержал мужчину в парике и женской одежде

В Запорожье полиция задержала мужчину за то, что он ходил по городу в женской одежде и парике

Как передает RegioNews, об этом написал начальник управления Нацполиции в Запорожской области Артем Кисько на своей странице в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, 49-летний мужчина находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизации.

Для передвижения по городу он изменил облик, чтобы избежать задержания. Несмотря на это, стражи порядка остановили его, а затем "бусифицировали".

Кисько написал, что мужчина "именно шел за лавандовым рафом в кафе".

Как сообщалось, в марте в Запорожье судили военного ТЦК за пособничество в получении взятки. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком 3 года.