27 березня 2026, 13:29

"За 600 доларів зняв би з розшуку": у Миколаєві затримали співробітника ТЦК

Фото: Національна поліція
У Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за 600 доларів обіцяв "клієнтові" зняти його з розшуку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що затриманий запевнив призовника у можливості видалення його даних із інформаційно-аналітичної системи "Оберіг", що дозволило б уникнути військового обліку.

Чоловіка затримали одразу після отримання 22 тисяч гривень.

За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовців ТЦК та СП, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за зняття чоловіків із розшуку. За даними слідства, фігуранти діяли за попередньою змовою та вимагали від військовозобов'язаного 2400 доларів США.

Миколаїв мобілізація ТЦК Оберіг військовозобовʼязані ухилення від мобілізації співробітник
