"За 600 доларів зняв би з розшуку": у Миколаєві затримали співробітника ТЦК

У Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за 600 доларів обіцяв "клієнтові" зняти його з розшуку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що затриманий запевнив призовника у можливості видалення його даних із інформаційно-аналітичної системи "Оберіг", що дозволило б уникнути військового обліку.

Чоловіка затримали одразу після отримання 22 тисяч гривень.

За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовців ТЦК та СП, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за зняття чоловіків із розшуку. За даними слідства, фігуранти діяли за попередньою змовою та вимагали від військовозобов'язаного 2400 доларів США.