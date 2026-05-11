В Днепре мужчина открыл огонь на пляже
В Днепре произошла стрельба на пляже. Это произошло, когда между двумя мужчинами завязалась ссора
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, это произошло 9 мая в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. На пляже двое мужчин поругались. Во время конфликта 31-летний мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. Правоохранители задержали его и изъяли у него предмет, похожий на огнестрельное оружие.
Теперь мужчина получил подозрение. Ему может грозить лишение свободы до семи лет.
Напомним, ранее во Львовской области бытовая ссора между жителями соседних сел переросла в вооруженное противостояние . Один из участников конфликта, не справившись с эмоциями, схватился за огнестрельное оружие.
