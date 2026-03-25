25 марта 2026, 21:50

На Буковине дельцы вывозили уклонистов в Румынию: один из них капеллан.

Фото: Национальная полиция
На Буковине правоохранители перекрыли канал для переправки ухилянцев за границу. Теперь организаторам уже сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Организаторами схемы оказались двое жителей Киевской области. Оба являются членами религиозных общин, а одна из них, в частности, была капелланом. Они искали военнообязанных мужчин, которые намеревались незаконно покинуть территорию Украины. Свою "услугу" они оценили почти в 9 тысяч евро с каждого. Маршрут пролегал из столицы через Черновцы в Румынию.

"Согласовав сумму трансфера - 8 750 евро с каждого, фигуранты тщательно разработали маршрут движения "клиентов" из Киевской области к приграничной территории Черновицкой области. В дальнейшем их планировали нелегально переправить в Румынию. Для конспирации преступной деятельности военнообязанных перевозили в микроавтобусе, пряча среди вещей и маскировочных сеток", - рассказали в полиции.

Теперь организаторам грозит от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Волыни мужчина ударил работника ТЦК ножом. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием на 2 года.

