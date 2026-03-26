26 марта 2026, 22:42

На Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины

иллюстративное фото: из открытых источников
Во Львовской области задержан 30-летний сержант Госпогранслужбы, продававший незаконный выезд за границу за 30 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Схема выглядела так:

Мужчинам, которые хотели незаконно уехать из Украины, находили "контакт" через посредников.

За 30 тысяч долларов США им обещали беспрепятственный выезд через участок границы.

Сержант Госпогранслужбы, пользуясь служебным положением, "закрывал глаза" на пересечение границы или организовывал проход через контролируемый участок.

После передачи денег клиента должны были незаметно провести через границу, чтобы его "не заметили" на пункте или возле него.

Напомним, во Львовской области судили пограничника, который "ушел домой" на четвертый день мобилизации. На суде военный признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Львовская область ГПСУ пограничник схема побег за границу
25 марта 2026
