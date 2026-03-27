$2400 за виключення з бази: у Миколаєві викрили схему в ТЦК

У Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовців ТЦК та СП, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за зняття чоловіків із розшуку

Про це повідомила поліція області.

За даними слідства, фігуранти діяли за попередньою змовою та вимагали від військовозобов'язаного 2400 доларів США. За ці кошти вони обіцяли виключити його з бази розшуку інформаційної системи "Оберіг", де чоловік перебував через порушення правил військового обліку.

Правоохоронці затримали двох військовослужбовців віком 34 та 44 роки одразу після отримання другого траншу хабаря – 1200 доларів США.

Затримання відбулося в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. За скоєне підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

