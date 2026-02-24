Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 11:30 24 февраля за медпомощью обратился 21 человек, из которых 18 – дети. Состояние всех больных стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что 21 февраля все пострадавшие питались в одном из львовских детских развлекательных центров.

По данному факту возбуждено уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм (ч. 1 ст. 325 УК Украины). Виновникам грозит штраф, ограничение свободы или заключение сроком до трех лет.

Следственные действия продолжаются, правоохранители назначили необходимые экспертизы для установления причин отравления.

Напомним, ранее сообщалось о 15 госпитализированных. У всех пострадавших симптомы острой кишечной инфекции.