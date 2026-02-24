11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 12:51

Массовое отравление в детском центре Львова: количество госпитализированных увеличилось до 21

24 февраля 2026, 12:51
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские расследуют обстоятельства отравления посетителей детского развлекательного центра во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 11:30 24 февраля за медпомощью обратился 21 человек, из которых 18 – дети. Состояние всех больных стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что 21 февраля все пострадавшие питались в одном из львовских детских развлекательных центров.

Массовое отравление в детском центре Львова: количество госпитализированных возросло до 21

По данному факту возбуждено уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм (ч. 1 ст. 325 УК Украины). Виновникам грозит штраф, ограничение свободы или заключение сроком до трех лет.

Следственные действия продолжаются, правоохранители назначили необходимые экспертизы для установления причин отравления.

Напомним, ранее сообщалось о 15 госпитализированных. У всех пострадавших симптомы острой кишечной инфекции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов госпитализация отравление детский центр дети пострадавшие
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Ловушка 2022 года: почему полномасштабной войны невозможно было избежать
24 февраля 2026, 13:41
В Запорожье российский агент пытался устроиться "на работу" на оборонный завод
24 февраля 2026, 13:28
В Харькове горит кафе: более 50 спасателей работают на месте
24 февраля 2026, 13:21
В Тернопольской области работник мэрии "сливал" данные о ТЦК
24 февраля 2026, 13:15
С фронта – по почте: ГБР сорвало доставку сотен боеприпасов в Харьков
24 февраля 2026, 12:57
В Киеве без тепла остаются 1126 домов и 62 школы
24 февраля 2026, 12:36
Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись легковушка и грузовик
24 февраля 2026, 12:36
Поставил на колени и бил по голове: на Черкасщине задержали офицера за издевательство над солдатами
24 февраля 2026, 12:24
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивания в четырех областях – Минэнерго
24 февраля 2026, 12:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »