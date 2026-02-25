Фото: pixabay

До 28 увеличилось количество пострадавших в результате пищевого отравления после посещения развлекательного центра во Львове

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

"Во Львове продолжается эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции в одном из развлекательных заведений. По состоянию на 21:00 24 февраля зарегистрировано 28 случаев заболевания", – говорится в сообщении.

Среди заболевших – 20 детей возрастом до 15 лет.

У всех больных симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, общая слабость, боли в животе, повышение температуры тела. По информации врачей, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

У трех пострадавших лабораторно подтвердили норовирусную инфекцию.

Из-за вероятного отравления посетителей львовский детский развлекательный центр Dragon Park не будет работать до конца февраля. Решение приняли, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. Об этом 24 февраля сообщила администрация комплекса.

Напомним, по факту массового отравления открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются, правоохранители назначили необходимые экспертизы для установления причин отравления.