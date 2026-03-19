У Миколаєві діти отруїлися у розважальному центрі: поліція проводить перевірку
Поліція з’ясовує обставини отруєння дітей після відвідування одного з розважальних дитячих центрів міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
До лікарні звернулися семеро дітей. Наразі фахівці проводять необхідні лабораторні та санітарно-епідеміологічні обстеження, щоб встановити причину інфекції.
Правоохоронці зареєстрували подію та проводять перевірку. За її результатами нададуть правову кваліфікацію.
Нагадаємо, за фактом масового отруєння у розважальному центрі у Львові відкрито кримінальне провадження. Відомо про 28 постраждалих, серед них – 20 дітей віком до 15 років.
