Поліція з’ясовує обставини отруєння дітей після відвідування одного з розважальних дитячих центрів міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До лікарні звернулися семеро дітей. Наразі фахівці проводять необхідні лабораторні та санітарно-епідеміологічні обстеження, щоб встановити причину інфекції.

Правоохоронці зареєстрували подію та проводять перевірку. За її результатами нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, за фактом масового отруєння у розважальному центрі у Львові відкрито кримінальне провадження. Відомо про 28 постраждалих, серед них – 20 дітей віком до 15 років.