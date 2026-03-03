Атака на пригородный поезд в Днепропетровской области: уже 10 раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

В Криворожском районе количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до десяти человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, в больницу обратился 58-летний мужчина, который был госпитализирован для оказания необходимой помощи.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся шесть раненых, пострадавших в результате атаки российских войск на гражданский поезд.

Напомним, 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда. Погиб 75-летний мужчина. Было известно, что еще девять пассажиров получили ранения, большинство из которых – осколочные и контузии.