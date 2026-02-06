16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2026, 08:56

У Миколаєві триває розшук жінки, яка залишила немовля у сміттєвому баку

06 лютого 2026, 08:56
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські продовжують розшук матері, яка залишила немовля у сміттєвому контейнер. За інформацію, що допоможе у розкритті злочину, гарантують винагороду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідчі розслідують справу як замах на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 115 ККУ). Правоохоронці перевірили десятки годин відео з камер спостереження, опитали можливих свідків та мешканців навколишніх будинків. Розшукові заходи тривають.

Будь-яку інформацію, що допоможе слідству, громадян просять надавати за телефонами: 0512-40-94-89, 093-398-45-65 або на спецлінію 102. Важливими для правоохоронців можуть бути відомості про жінок, які нещодавно були вагітними, але раптово змінили місце проживання, або дані про підозрілу поведінку осіб у вказаному районі.

Поліція гарантує грошову винагороду за надання корисної інформації, а також повну анонімність та конфіденційність за допомогу у розслідуванні.

Також поліцейські закликають жінку, яка залишила дитину, самостійно звернутися до найближчого відділку або на лінію 102. Щире каяття та добровільна поява допоможуть пом’якшити покарання згідно із законом. Окрім юридичного супроводу, гарантується кваліфікована психологічна допомога.

Нагадаємо, подія сталася 26 січня у Миколаєві на вулиці Лазурній (мікрорайон Намив). За даними медиків, дитині було від 3 до 7 днів. Хлопчик пролежав у смітнику кілька годин. Наразі немовля перебуває під наглядом лікарів, його життю загрози немає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція події Миколаїв пошук немовля сміттєвий бак
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »