Фото: поліція

Поліцейські продовжують розшук матері, яка залишила немовля у сміттєвому контейнер. За інформацію, що допоможе у розкритті злочину, гарантують винагороду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідчі розслідують справу як замах на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 115 ККУ). Правоохоронці перевірили десятки годин відео з камер спостереження, опитали можливих свідків та мешканців навколишніх будинків. Розшукові заходи тривають.

Будь-яку інформацію, що допоможе слідству, громадян просять надавати за телефонами: 0512-40-94-89, 093-398-45-65 або на спецлінію 102. Важливими для правоохоронців можуть бути відомості про жінок, які нещодавно були вагітними, але раптово змінили місце проживання, або дані про підозрілу поведінку осіб у вказаному районі.

Поліція гарантує грошову винагороду за надання корисної інформації, а також повну анонімність та конфіденційність за допомогу у розслідуванні.

Також поліцейські закликають жінку, яка залишила дитину, самостійно звернутися до найближчого відділку або на лінію 102. Щире каяття та добровільна поява допоможуть пом’якшити покарання згідно із законом. Окрім юридичного супроводу, гарантується кваліфікована психологічна допомога.

Нагадаємо, подія сталася 26 січня у Миколаєві на вулиці Лазурній (мікрорайон Намив). За даними медиків, дитині було від 3 до 7 днів. Хлопчик пролежав у смітнику кілька годин. Наразі немовля перебуває під наглядом лікарів, його життю загрози немає.