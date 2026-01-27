Фото: поліція

У понеділок, 26 січня, близько 13:30 на вулиці Лазурній у Миколаєві жінка виявила у сміттєвому контейнері новонароджену дитину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Немовля госпіталізували, нині ним опікуються медики. Його стан розцінюють як задовільний.

Поліція шукає матір немовляти та з’ясовує всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Громадян просять допомогти у пошуках та повідомити будь-яку відому інформацію за телефонами: (0512) 53-17-76 або 102.

Нагадаємо, 15 січня у Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці. Медики встановили, що немовля – дівчинка, яка з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли.