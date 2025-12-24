19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 18:45

На Волыни дезертир отрицал факт войны: СБУ задержала двух агитаторов РФ

24 декабря 2025, 18:45
Фото: СБУ
СБУ задержала двух кремлевских агитаторов. Они оправдывали российскую агрессию против Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Николаеве разоблачили аспиранта местного университета. Он героизировал русских военных, а также призвал их к оккупации южного региона Украины. В социальных сетях он оставлял пророссийские комментарии.

Также на Волыни задержан дезертир. В социальных сетях он оправдывал войну РФ против Украины. Ранее мужчина скрылся из воинской части ВСУ и стал скрываться в одном из приграничных поселков Ковельского района. Он публиковал на своей странице в Facebook провокационные посты, в которых отрицал факт полномасштабного вторжения РФ.

Правоохранители объявили обоим мужчинам о подозрениях. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
