На Волыни дезертир отрицал факт войны: СБУ задержала двух агитаторов РФ

Фото: СБУ

СБУ задержала двух кремлевских агитаторов. Они оправдывали российскую агрессию против Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Николаеве разоблачили аспиранта местного университета. Он героизировал русских военных, а также призвал их к оккупации южного региона Украины. В социальных сетях он оставлял пророссийские комментарии.

Также на Волыни задержан дезертир. В социальных сетях он оправдывал войну РФ против Украины. Ранее мужчина скрылся из воинской части ВСУ и стал скрываться в одном из приграничных поселков Ковельского района. Он публиковал на своей странице в Facebook провокационные посты, в которых отрицал факт полномасштабного вторжения РФ.

Правоохранители объявили обоим мужчинам о подозрениях. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.