15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 15:05

У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн

22 декабря 2025, 15:05
фото: hromadske
Журналисты hromadske выяснили, что у жены генерала СБУ Виктора Доровского есть российское гражданство, а также элитная недвижимость на 1,3 млн долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование hromadske.

Как удалось узнать журналистам, у Оксаны Доровской гражданство РФ с 2004 года. В СБУ говорят, что жена генерала пыталась избавиться от российского гражданства, но якобы ей не удалось это сделать из-за бюрократии.

Также выяснилось, что Оксана Доровская в течение 2018-2019 годов приобрела элитную недвижимость рыночной стоимостью около 1,3 миллиона долларов или 54,7 миллиона гривен по текущему обменному курсу.

В частности, в 2019 году она стала владелицей огромного поместья в премиальном коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом. Площадь главного дома составляет 488 квадратов. Также в ноябре 2018 жена генерала СБУ купила имущественные права на коммерческую недвижимость площадью 491,6 м² в премиальном ЖК на Печерске.

Напомним, бывший генерал СБУ может быть экстрадирован из Австрии в Украину. По данным издания "Украинская правда", речь идет об Андрее Наумове, покинувшем Украину накануне полномасштабного вторжения РФ.

Украина СБУ расследование Недвижимость паспорт России
Журналисты нашли Тимура Миндича в Израиле – УП
21 декабря 2025, 16:57
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
20 декабря 2025, 12:00
19 декабря 2025
У "Армия+" появились новые функции
22 декабря 2025, 15:35
07 августа 2025
