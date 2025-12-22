У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн

фото: hromadske

Журналисты hromadske выяснили, что у жены генерала СБУ Виктора Доровского есть российское гражданство, а также элитная недвижимость на 1,3 млн долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование hromadske.

Как удалось узнать журналистам, у Оксаны Доровской гражданство РФ с 2004 года. В СБУ говорят, что жена генерала пыталась избавиться от российского гражданства, но якобы ей не удалось это сделать из-за бюрократии.

Также выяснилось, что Оксана Доровская в течение 2018-2019 годов приобрела элитную недвижимость рыночной стоимостью около 1,3 миллиона долларов или 54,7 миллиона гривен по текущему обменному курсу.

В частности, в 2019 году она стала владелицей огромного поместья в премиальном коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом. Площадь главного дома составляет 488 квадратов. Также в ноябре 2018 жена генерала СБУ купила имущественные права на коммерческую недвижимость площадью 491,6 м² в премиальном ЖК на Печерске.

