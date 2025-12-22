15:19  22 декабря
22 декабря 2025, 11:55

Готовил теракт в центре Львова: под суд отправили российского агента

22 декабря 2025, 11:55
Фото: СБУ
СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении агента ФСБУ, готовившего в июле этого года теракт во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента, когда он направлялся со взрывчаткой во Львов. После этого Служба безопасности провела комплексные меры по установлению личности и документированию преступлений его куратора из РФ.

Как установило расследование, задачу российского спецслужбиста выполнял 41-летний рецидивист из города Пустомыты во Львовской области, ранее отбывавший наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.

После заключения мужчина попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах. За обещание "скорых денег" он согласился выполнить заказ ФСБ на подготовку теракта возле админздания украинских правоохранителей.

Установлено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел схрон и достал из него самодельную взрывчатку. После этого фигурант с бомбой выехал на такси к местному автовокзалу, откуда планировал отбыть во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из РФ.

СБУ задержала злоумышленника во время посадки на рейсовый автобус. На месте у задержанного изъяли взрывчатку и смартфон, с которого он контактировал с куратором.

Агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве 20-летний киевлянин пытался взорвать автомобиль с украинскими военными. СБУ задержала российский агент.

