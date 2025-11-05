Иллюстративное фото: armyinform

Ночью и под утро 5 ноября российская армия атаковала Николаев. Работали силы ПВО

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Россияне направили на город БпЛА типа Shahed и авиационные средства поражения (тип устанавливается). Под атакой была промышленная инфраструктура. К счастью, пострадавших нет.

Также чиновник добавил, что вчера в Николаевском районе россияне два раза атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 5 ноября россияне атаковали три района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, частные дома и газопровод.