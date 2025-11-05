08:39  05 листопада
05 листопада 2025, 07:58

Росіяни атакували у Миколаєві промислову інфраструктуру

05 листопада 2025, 07:58
Ілюстративне фото: armyinform
Вночі й під ранок 5 листопада російська армія атакувала Миколаїв. Працювали сили ППО

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Росіяни направили на місто БпЛА типу Shahed та авіаційні засоби ураження (тип встановлюється). Під атакою була промислова інфраструктура. На щастя, постраждалих немає.

Також посадовець додав, що вчора у Миколаївському районі росіяни два рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада росіяни атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена інфраструктура, приватні будинки та газогін.

