У Миколаєві після атаки "шахедів" спалахнула пожежа

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, всі служби оперативно працюють на місці.

Кім додав, що станом на 05:50 інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 1 листопад росіяни вдарили балістичною ракетою по Миколаєву. Відомо про одного загиблого і 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих – дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.