У Миколаєві після атаки "шахедів" спалахнула пожежа
Уночі, 3 листопада, російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Внаслідок удару в місті спалахнула пожежа
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
За його словами, всі служби оперативно працюють на місці.
Кім додав, що станом на 05:50 інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 1 листопад росіяни вдарили балістичною ракетою по Миколаєву. Відомо про одного загиблого і 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих – дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
03 листопада 2025, 08:16Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: пошкоджене підприємство
03 листопада 2025, 07:58Путін бреше собі чи його оточення бреше йому
03 листопада 2025, 07:51На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще восьмеро поранені
03 листопада 2025, 07:49На Миколаївщині зіткнулись дві автівки: серед чотирьох постраждалих – дві дитини
03 листопада 2025, 07:38Росіяни за добу понад 750 разів вдарили по Запорізькій області: троє поранених
03 листопада 2025, 07:29Трамп поки не розглядає передачу Україні ракет Tomahawk
03 листопада 2025, 07:28Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових
03 листопада 2025, 07:12Нічна атака на Сумщині: є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів
03 листопада 2025, 06:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »