03 вересня 2025, 10:49

Родинна сварка на Миколаївщині закінчилася трагедією: чоловік спалив техніку, застрелив племінника, а потім себе

03 вересня 2025, 10:49
Фото: поліція
Подія сталася 2 вересня у селі Нововолодимирівка Єланецької територіальної громади. Через майнову суперечку один із братів підпалив сільськогосподарську техніку іншого, застрелив племінника та вчинив самогубство

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Трагедія сталася через розподіл родинного майна між братами. Чоловік приїхав до ангара родича та підпалив його сільськогосподарську техніку. У цей момент його помітив племінник і спробував зупинити дядька, але той дістав зброю й вистрелив у нього, після чого застрелив і себе.

Внаслідок отриманих поранень 27-річний чоловік та 60-річний фігурант загинули на місці.

За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за статтями КК України: умисне вбивство, умисне пошкодження майна шляхом підпалу та самогубство, як це передбачає процедура.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Києві двох братів віком 21 і 22 роки судитимуть за жорстоке вбивство 29-річного чоловіка. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Молодикам загрожує довічне позбавлення волі.

Миколаївська область
