07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 10:40

Потонув у річці: у Миколаєві знайшли тіло 15-річного хлопця

26 серпня 2025, 10:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві під час пошукової операції в річці Південний Буг знайшли тіло 15-річного підлітка, який зник під час купання

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції 22 серпня звернулася жінка з повідомленням, що в мікрорайоні Намив під час купання в річці зник її 15-річний син. Упродовж декількох днів тривали пошуки зниклого підлітка.

До пошуків залучили поліцію та рятувальників. Вони обстежували акваторію річки човном і підводним дроном, а також перевіряли прибережну територію.

Рятувальники знайшли тіло підлітка вдень 24 серпня. Для встановлення точної причини смерті його направили на судмедкспертизу.

Нагадаємо, 23 серпня у Миколаєві 14-річна дівчинка впала у водяний колодязь глибиною близько 10 метрів. Рятувальники дістали дитину та передали медикам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаїв річка Тіло загиблий підліток утоплення
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Найбільше гірничо-металургійне підприємство розглядає вихід з України через збитки
26 серпня 2025, 12:45
ССО ЗСУ вивели з ладу об'єкти логістики окупантів у Криму
26 серпня 2025, 12:27
Чому конфлікти з Польщею – не катастрофа, а крок уперед
26 серпня 2025, 12:14
У Лозовій з 1 січня запрацює фабрика-кухня від фонду Говарда Баффета – Синєгубов
26 серпня 2025, 12:05
Росіяни атакували Костянтинівку: пошкоджено пожежну частину та автопарк рятувальників
26 серпня 2025, 11:58
Менше гостей, більші чеки: середній рахунок у ресторанах України зріс на 17%
26 серпня 2025, 11:44
Захистив ветерана – потрапив до ТЦК: що відомо про експоліцейського з Ужгорода
26 серпня 2025, 11:42
Шпигував у жіночому образі: на Одещині засудили російського агента
26 серпня 2025, 11:33
У Дніпрі викрили групу, що збувала підроблені гаджети на понад 24 млн грн
26 серпня 2025, 11:16
На Чернігівщині під час пожежі загинув 17-річний хлопець
26 серпня 2025, 11:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »