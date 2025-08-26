Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Миколаєві під час пошукової операції в річці Південний Буг знайшли тіло 15-річного підлітка, який зник під час купання

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції 22 серпня звернулася жінка з повідомленням, що в мікрорайоні Намив під час купання в річці зник її 15-річний син. Упродовж декількох днів тривали пошуки зниклого підлітка.

До пошуків залучили поліцію та рятувальників. Вони обстежували акваторію річки човном і підводним дроном, а також перевіряли прибережну територію.

Рятувальники знайшли тіло підлітка вдень 24 серпня. Для встановлення точної причини смерті його направили на судмедкспертизу.

