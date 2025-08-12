Фото: ДСНС

Пожежа в Андріївському лісовому урочищі спалахнула 11 серпня близько 13:00

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

До рятувальників повідомлення надійшло вже тоді, коли вогонь охопив значну територію. Гасіння ускладнювали поривчастий вітер та відсутність поблизу джерел води.

Станом на 06:15 12 серпня пожежу локалізували на площі близько 40 гектарів.

Від ДСНС працюють 75 вогнеборців та 16 спецавтомобілів, серед яких водовозка. Лісове господарство залучило 20 працівників і 6 одиниць техніки. До гасіння долучилися місцеві мешканці, а підприємці та фермери надали техніку для підвозу води й опашки території: два трактори з бочками, два трактори з плугами та дві водовозки від місцевого заводу.

Обстановку постійно моніторять з повітря, на місці розгорнули штаб пожежогасіння. Ліквідація займання триває.

