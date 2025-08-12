На Миколаївщині майже добу гасять масштабну пожежу в Андріївському лісовому урочищі
Пожежа в Андріївському лісовому урочищі спалахнула 11 серпня близько 13:00
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
До рятувальників повідомлення надійшло вже тоді, коли вогонь охопив значну територію. Гасіння ускладнювали поривчастий вітер та відсутність поблизу джерел води.
Станом на 06:15 12 серпня пожежу локалізували на площі близько 40 гектарів.
Від ДСНС працюють 75 вогнеборців та 16 спецавтомобілів, серед яких водовозка. Лісове господарство залучило 20 працівників і 6 одиниць техніки. До гасіння долучилися місцеві мешканці, а підприємці та фермери надали техніку для підвозу води й опашки території: два трактори з бочками, два трактори з плугами та дві водовозки від місцевого заводу.
Обстановку постійно моніторять з повітря, на місці розгорнули штаб пожежогасіння. Ліквідація займання триває.
