Фото: Нацполіція

У ТЦК розповіли деталі інциденту в Миколаївській області. Зазначається, що на військових ТЦК було скоєно напад

Про це повідомляє Миколаївський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Інцидент стався 3 серпня у селі Бузьке Миколаївської області. Представники ТЦК та поліції разом проводили заходи оповіщення. Приблизно о 14:00 невідомі люди з битами та металевими трубами напали на військових. Вони побили одного з солдатів, а також пошкодили автомобіль.

За словами представників ТЦК, з метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із травматичного пістолета. Є постраждалі серед військових ТЦК, а також серед цивільних. Правоохоронці з'ясовують всі обставини.

"Нагадуємо, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років", - нагадують у ТЦК.

Нагадаємо, раніше на Одещині жінка напала на військового ТЦК. Це сталось прямо біля будівлі установи. У ТЦК вже прокоментували ситуацію.