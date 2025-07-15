Российские "шахеды" атаковали Николаевщину: повреждена инфраструктура, произошел пожар

иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 15 июля в Николаевской области активно работала ПВО. Оккупанты направили на область ударные дроны типа "Shahed 131/136"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате боевой работы и падения обломков в Первомайском районе повреждены два частных дома и хозяйственная постройка", — говорится в сообщении.

Из-за вражеских ударов в Вознесенском районе повреждена инфраструктура. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, люди не пострадали.