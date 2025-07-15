Російські "шахеди" атакували Миколаївщину: пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа
Вночі 15 липня на Миколаївщині активно працювала ППО. Окупанти спрямували на область ударні дрони типу "Shahed 131/136"
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено два приватних будинки та господарча споруда", — йдеться в повідомленні.
Через ворожі удари у Вознесенському районі пошкоджена інфраструктура. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Сили ППО збили 16 ворожих БпЛА.
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