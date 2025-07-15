В Днепре из-за атаки российских БПЛА повреждены жилые дома и гимназия

фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Днепре в результате атаки БпЛА повреждены многоэтажки, 6 частных домов, гимназия", - проинформировал глава ОВА.

Никопольщина находилась под ударами FPV-дронов и артиллерии. Враг попал по райцентру, Красногригоревской и Марганецкой общинам. К счастью, обошлось без погибших и раненых.