В Днепре из-за атаки российских БПЛА повреждены жилые дома и гимназия
Ночью войска РФ атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. Силы ПВО сбили 16 вражеских БпЛА
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"В Днепре в результате атаки БпЛА повреждены многоэтажки, 6 частных домов, гимназия", - проинформировал глава ОВА.
Никопольщина находилась под ударами FPV-дронов и артиллерии. Враг попал по райцентру, Красногригоревской и Марганецкой общинам. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Напомним, в ночь на 15 июля силы ПВО в Кировоградской области отражали очередную атаку вражеских беспилотников. Несколько дронов успешно сбили.
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