Ракетные удары по Шостке на Сумщине: ранена 14-летняя девочка
В ходе ночной ракетной атаки на город Шостка пострадала 14-летняя девочка. Она получила обломочные ранения стекла, когда спешила к укрытию
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.
По предварительным данным, враг нанес по Шостке три ракетных удара.
Григоров подчеркнул, российские оккупанты намеренно целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, в результате чего страдают мирные жители, в том числе дети.
Напомним, в ночь на 15 июля Шосткинская община подверглась враждебной атаке. В результате удара повреждено медицинское учреждение, а также несколько многоквартирных и частных домов.
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