На Николаевщине зенитчики уничтожили 11 "шахедов", — ОВА
Сегодня ночью в Николаевской области активно работала ПВО. Оккупанты направили на регион ударные "шахеды"
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В ночь на 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено одиннадцать БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.
Под ударом находился объект транспортной инфраструктуры в Константиновской общине. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы. К счастью, никто не пострадал.
Также известно, что вчера враг трижды атаковал дронами акваторию Очаковской общины.
Напомним, оккупационная российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Из-за обстрелов возникли пожары, повреждено сельхозпредприятие.