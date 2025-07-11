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Сегодня ночью в Николаевской области активно работала ПВО. Оккупанты направили на регион ударные "шахеды"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено одиннадцать БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

Под ударом находился объект транспортной инфраструктуры в Константиновской общине. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы. К счастью, никто не пострадал.

Также известно, что вчера враг трижды атаковал дронами акваторию Очаковской общины.