В пруду на Полтавщине утонул мужчина
Трагический случай произошел 5 июля на водоеме в селе Пацалы Лубенского района. Тело утопленника обнаружила местная жительница
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, в пруду утонул мужчина 1971 года рождения — житель села Пацалы.
"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, 5 июля на пляже в Днепре утонул 54-летний мужчина.
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