На Черниговщине в Десне утонул рыбак

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Трагедия произошла в субботу, 5 июля, у села Лебедевка Черниговского района. Погибшим оказался пропавший на прошлой неделе пенсионер

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Тело утопленника в реке Десна обнаружили местные жители. Спасатели подняли на поверхность 70-летнего мужчину, пропавшего во время рыбалки еще 1 июля.

"В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.