Масштабный пожар на Николаевщине: выгорело 50 гектаров пшеницы

фото: ГСЧС Харьковщины

В воскресенье, 29 июня, в Шевченковской территориальной общине Николаевской области вспыхнул масштабный пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь из сухой травы перекинулся на пшеничное поле и частный сектор

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Загорелось поле площадью 50 гектаров, на котором росла пшеница, а также частный гараж. В общей сложности пожар охватил 60 гектаров.

Спасатели ликвидировали пожар через 2 часа. К тушению привлекался 21 спасатель, 5 единиц техники и местные жители.

Благодаря своевременному вмешательству огонь не перекинулся на жилые дома. Пострадавших нет.

Правоохранители выясняют причину возгорания.

Напомним, недавно на Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя.