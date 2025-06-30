Масштабный пожар на Николаевщине: выгорело 50 гектаров пшеницы
В воскресенье, 29 июня, в Шевченковской территориальной общине Николаевской области вспыхнул масштабный пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь из сухой травы перекинулся на пшеничное поле и частный сектор
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Загорелось поле площадью 50 гектаров, на котором росла пшеница, а также частный гараж. В общей сложности пожар охватил 60 гектаров.
Спасатели ликвидировали пожар через 2 часа. К тушению привлекался 21 спасатель, 5 единиц техники и местные жители.
Благодаря своевременному вмешательству огонь не перекинулся на жилые дома. Пострадавших нет.
Правоохранители выясняют причину возгорания.
Напомним, недавно на Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя.
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