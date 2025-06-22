В Херсоне россияне убили гражданского
Сегодня днём оккупационная российская армия убила жителя Днепровского района Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, очередной жертвой российских террористов стал мужчина. Херсонец попал под удар артиллерийского врага.
"Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали трое гражданских.
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