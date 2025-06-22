Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: ранены 3 женщины
В воскресенье днем, 22 июня, оккупационные войска РФ атаковали Херсон из артиллерии. Из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, российская армия обстреляла Херсон из артиллерии около 11.30.
"В результате взрывов снарядов пострадали три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.
Напомним, сегодня днем в результате вражеского арудара по Херсону погиб местный житель.
Войска РФ атаковали Херсон: есть пострадавшийВсе новости »
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