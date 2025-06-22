Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: ранены 3 женщины

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В воскресенье днем, 22 июня, оккупационные войска РФ атаковали Херсон из артиллерии. Из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, российская армия обстреляла Херсон из артиллерии около 11.30.

"В результате взрывов снарядов пострадали три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.