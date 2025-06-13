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Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Он находится под стражей по подозрению в государственной измене. Как выяснили следователи, избранный представитель власти мог сотрудничать с государством-агрессором не только до начала полномасштабного вторжения, но и после 24 февраля 2022 года.

В ходе следственных действий и по результатам длительных экспертных исследований было установлено, что парламентарий активно распространял пророссийскую дезинформацию.

В ходе следственных действий и по результатам длительных экспертных исследований было установлено, что парламентарий активно распространял пророссийскую дезинформацию. В частности, речь идет о материалах, которые содержали призывы к украинским военным сложить оружие перед захватчиками, а также попытки дискредитировать Вооруженные силы Украины. Все эти действия, по словам правоохранителей, имели целью подорвать обороноспособность государства и ослабить его информационный фронт.

Дело расследуют по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора. В то же время следует напомнить, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области разоблачили 20 коллаборантов, которые пытали людей.