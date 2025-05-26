В Херсонской области россияне убили человека, пострадали 4 гражданских

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За прошедшие сутки, 25 мая, российские войска обстреляли 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб, пострадали четверо гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера россияне били по социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, сотовую башню и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок.