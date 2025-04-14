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14 апреля 2025, 09:44

В Киевской области из горящего дома спасли 90-летнюю женщину

14 апреля 2025, 09:44
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фото: ГСЧС Киевщины
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В воскресенье, 13 апреля, в селе Житные Горы на улице Первомайская произошел пожар в жилом доме

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что по прибытии на место вызова спасатели обнаружили женщину 1935 года рождения с признаками отравления продуктами горения. Ее госпитализировали в местную больницу.

На месте происшествия работало 10 спасателей и 2 единицы техники.

Причина пожара еще устанавливается.

Напомним, во Львовской области мужчина чуть не умер из-за забытой пищи, которую оставил на плите без присмотра.

Ранее в Ровенской области госпитализировали 30-летнюю женщину. Ей диагностировали отравление угарным газом . Спасатели призывают украинцев осторожничать.

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