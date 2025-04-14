В Киевской области из горящего дома спасли 90-летнюю женщину
В воскресенье, 13 апреля, в селе Житные Горы на улице Первомайская произошел пожар в жилом доме
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
Отмечается, что по прибытии на место вызова спасатели обнаружили женщину 1935 года рождения с признаками отравления продуктами горения. Ее госпитализировали в местную больницу.
На месте происшествия работало 10 спасателей и 2 единицы техники.
Причина пожара еще устанавливается.
Напомним, во Львовской области мужчина чуть не умер из-за забытой пищи, которую оставил на плите без присмотра.
Ранее в Ровенской области госпитализировали 30-летнюю женщину. Ей диагностировали отравление угарным газом . Спасатели призывают украинцев осторожничать.
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