Ночью Силы ПВО уничтожили 40 российских "шахедов" и БпЛА других типов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 апреля российская армия запустила по Украине 62 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов, еще 11 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Харьковщина.

Напомним, в результате ночных обстрелов Одессы пострадали семь горожан. Оккупанты атаковали город ударными БпЛА.