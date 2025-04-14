06:18  14 апреля
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка
04:09  14 апреля
В оккупированном Бердянске продолжается принудительная паспортизация подростков
02:15  14 апреля
В Житомире мужчина сорвался с 30-метровой скалы
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2025, 09:30

Ночью Силы ПВО уничтожили 40 российских "шахедов" и БпЛА других типов

14 апреля 2025, 09:30
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 апреля российская армия запустила по Украине 62 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов, еще 11 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Харьковщина.

Напомним, в результате ночных обстрелов Одессы пострадали семь горожан. Оккупанты атаковали город ударными БпЛА.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты ВСУ дрон БПЛА атака ПВО Воздушные силы
В Херсонской области россияне убили 3 человек, пострадали 6 гражданских
14 апреля 2025, 08:30
Оккупанты нанесли удар по Харькову: загорелись склады с продуктами
14 апреля 2025, 07:40
Россияне ударили КАБами и РСЗО по многоэтажкам в Степногорске: возник пожар
14 апреля 2025, 06:50
Все новости »
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Россияне дроном атаковали пассажирский поезд на Черниговщине
14 апреля 2025, 12:05
В Украине обновили программу "Доступные лекарства": какие препараты добавили
14 апреля 2025, 11:59
В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в автоцистерну: есть пострадавшие
14 апреля 2025, 11:51
Военные моряки уничтожили 8 российских ударных БпЛА
14 апреля 2025, 11:45
Смертельное ДТП на Буковине: полиция выясняет обстоятельства аварии
14 апреля 2025, 11:42
Готовил ликвидацию командиров ВСУ: на Львовщине задержали инструктора Яворовского полигона
14 апреля 2025, 11:26
В Сумах 13-летний юноша героически спас пассажиров автобуса после ракетного удара РФ
14 апреля 2025, 11:25
За сутки ВСУ ликвидировали 1310 россиян, уничтожили десятки танков, ББМ и артсистем, — Генштаб
14 апреля 2025, 11:00
В Сумах объявили трехдневный траур по погибшим во время ракетного удара
14 апреля 2025, 10:55
Удар по Харькову: продолжается ликвидация масштабного пожара на продуктовом складе
14 апреля 2025, 10:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »